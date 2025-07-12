https://ria.ru/20250712/evrosojuz-2028819964.html

ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ

ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 12.07.2025

ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:57:00+03:00

2025-07-12T22:57:00+03:00

2025-07-12T22:59:00+03:00

экономика

сша

россия

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с деиндустриализацией и упадком. "ЕС под руководством Фон дер Ляйен: пошлины в размере 30% со стороны США + заоблачные цены на энергоносители + удушающая бюрократия = деиндустриализация и упадок. Добавьте к этому неконтролируемую иммиграцию, цензуру, слабые рынки капитала, рекордную безработицу среди молодёжи", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия