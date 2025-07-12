https://ria.ru/20250712/evrosojuz-2028819964.html
ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ
ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 12.07.2025
ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:57:00+03:00
2025-07-12T22:57:00+03:00
2025-07-12T22:59:00+03:00
экономика
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кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с деиндустриализацией и упадком. "ЕС под руководством Фон дер Ляйен: пошлины в размере 30% со стороны США + заоблачные цены на энергоносители + удушающая бюрократия = деиндустриализация и упадок. Добавьте к этому неконтролируемую иммиграцию, цензуру, слабые рынки капитала, рекордную безработицу среди молодёжи", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Экономика, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
ЕС столкнулся с деиндустриализацией и упадком, заявил глава РФПИ
Дмитриев: ЕС при фон дер Ляйен столкнулся с деиндустриализацией и упадком