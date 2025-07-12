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Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин - РИА Новости, 12.07.2025
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22:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/evroparlament-2028818909.html
Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин
Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин - РИА Новости, 12.07.2025
Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин
Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:38:00+03:00
2025-07-12T22:38:00+03:00
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам. Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. &quot;Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно&quot;, - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер.По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин

Глава комитета ЕП Ланге призвал ЕС немедленно ввести ответные меры против США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам.
Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
«

"Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер.

По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Глава РФПИ прокомментировал введение пошлин США на товары из Евросоюза
Вчера, 21:25
 
СШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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