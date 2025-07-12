Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин
Глава комитета ЕП Ланге призвал ЕС немедленно ввести ответные меры против США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам.
Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
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"Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер.
По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.