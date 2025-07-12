https://ria.ru/20250712/evroparlament-2028818909.html

Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин

Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин - РИА Новости, 12.07.2025

Евродепутат призвал ЕС немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:38:00+03:00

2025-07-12T22:38:00+03:00

2025-07-12T22:38:00+03:00

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам. Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер.По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.

https://ria.ru/20250712/evrosoyuz-2028812891.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт