https://ria.ru/20250712/es-2028777014.html
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.07.2025
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:14:00+03:00
2025-07-12T17:14:00+03:00
2025-07-12T17:15:00+03:00
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. "Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС углублять глобальные партнерства