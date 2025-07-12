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ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.07.2025
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17:14 12.07.2025 (обновлено: 17:15 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/es-2028777014.html
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.07.2025
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:14:00+03:00
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сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. "Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС углублять глобальные партнерства

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами.
"Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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СШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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