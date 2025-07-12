https://ria.ru/20250712/es-2028777014.html

ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен

ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 12.07.2025

ЕС будет углублять глобальные партнерства, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:14:00+03:00

2025-07-12T17:14:00+03:00

2025-07-12T17:15:00+03:00

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам заявила о том, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. "Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии на фоне объявления Трампом введения с 1 августа 30%-й дополнительной пошлины на весь европейский экспорт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html

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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире