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Джонсон обвинил Макрона в организации миграционного кризиса в Британии

Джонсон обвинил Макрона в организации миграционного кризиса в Британии - РИА Новости, 12.07.2025

Джонсон обвинил Макрона в организации миграционного кризиса в Британии

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:42:00+03:00

2025-07-12T00:42:00+03:00

2025-07-12T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии, утверждая, что он вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в ЕС. "Какой злой гений стоит за этим ежедневным унижением британского государства? Да, ребята, есть один конечный бенефициар всего этого кошмара - Эммануэль Макрон", - написал Джонсон в колонке, опубликованной издание Daily Mail. По его словам, молодые нелегалы, прибывающие на лодках через пролив Ла-Манш, - это ударные отряды, завербованные Макроном "в его непрекращающемся джихаде против Brexit". "Он будет отправлять их через Ла-Манш на лодке за лодкой до тех пор, пока мы не примем его нелепое и оскорбительное утверждение о том, что британцы - дураки, что они поверили лжи, и что вся проблема нелегальной миграции сейчас настолько серьезна, что нам пора признать, что Brexit был ошибкой, и вернуться в ЕС", - добавил Джонсон. В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев этого года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет. В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - "серьезная", однако ушел от ответа на вопрос. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

https://ria.ru/20250602/pushkov-2020373636.html

https://ria.ru/20250602/migranty-2020366955.html

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в мире, ла-манш, великобритания, франция, борис джонсон, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз