https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html

Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова

Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова - РИА Новости, 12.07.2025

Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса, заявив, что это... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:41:00+03:00

2025-07-12T05:41:00+03:00

2025-07-12T07:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса, заявив, что это нанесет Франции экономический ущерб на десятилетия. Дуров отреагировал на публикацию издания Politico о том, что французская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении соцсети X в связи с обвинениями в том, что компания якобы манипулировала своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства. "Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - заявил предприниматель в Х. Американский предприниматель Илон Маск согласился с подобным мнением Дурова, ответив на его публикацию словом "верно".Основатель Telegram Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как указывает Monde, после задержания Павла Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum. В июне издание Monde писало, что 3 июня Дуров подал прошение о снятии судебного контроля. Согласно решению следственной палаты апелляционного суда Парижа, Дурову разрешили покидать территорию Франции на максимальный срок в 14 дней начиная с 10 июля. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.

https://ria.ru/20250712/durov-2028711996.html

https://ria.ru/20250702/durov-2026828903.html

https://ria.ru/20250711/durov-1968735141.html

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в мире, франция, париж, технологии, дубай, павел дуров, telegram, politico