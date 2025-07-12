Рейтинг@Mail.ru
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 12.07.2025 (обновлено: 07:33 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова - РИА Новости, 12.07.2025
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса, заявив, что это... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:41:00+03:00
2025-07-12T07:33:00+03:00
в мире
франция
париж
технологии
дубай
павел дуров
telegram
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776367_0:152:1080:760_1920x0_80_0_0_0563db5bf62790727f14633c116670eb.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса, заявив, что это нанесет Франции экономический ущерб на десятилетия. Дуров отреагировал на публикацию издания Politico о том, что французская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении соцсети X в связи с обвинениями в том, что компания якобы манипулировала своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства. "Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - заявил предприниматель в Х. Американский предприниматель Илон Маск согласился с подобным мнением Дурова, ответив на его публикацию словом "верно".Основатель Telegram Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как указывает Monde, после задержания Павла Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum. В июне издание Monde писало, что 3 июня Дуров подал прошение о снятии судебного контроля. Согласно решению следственной палаты апелляционного суда Парижа, Дурову разрешили покидать территорию Франции на максимальный срок в 14 дней начиная с 10 июля. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
https://ria.ru/20250712/durov-2028711996.html
https://ria.ru/20250702/durov-2026828903.html
https://ria.ru/20250711/durov-1968735141.html
франция
париж
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776367_0:148:1080:958_1920x0_80_0_0_034aee87ad925c40d52907f817429ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, технологии, дубай, павел дуров, telegram, politico
В мире, Франция, Париж, Технологии, Дубай, Павел Дуров, Telegram, Politico
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова

Дуров: власти Франции преследуют свободу слова и препятствуют прогрессу

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса, заявив, что это нанесет Франции экономический ущерб на десятилетия.
Дуров отреагировал на публикацию издания Politico о том, что французская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении соцсети X в связи с обвинениями в том, что компания якобы манипулировала своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика
03:34
"Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия", - заявил предприниматель в Х.
Американский предприниматель Илон Маск согласился с подобным мнением Дурова, ответив на его публикацию словом "верно".
Основатель Telegram Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Против Telegram ведется кампания по дискредитации, считает Дуров
2 июля, 21:29
Как указывает Monde, после задержания Павла Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.
Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
В июне издание Monde писало, что 3 июня Дуров подал прошение о снятии судебного контроля. Согласно решению следственной палаты апелляционного суда Парижа, Дурову разрешили покидать территорию Франции на максимальный срок в 14 дней начиная с 10 июля. Он обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреФранцияПарижТехнологииДубайПавел ДуровTelegramPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала