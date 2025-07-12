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Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика - РИА Новости, 12.07.2025
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03:34 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/durov-2028711996.html
Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика
Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика - РИА Новости, 12.07.2025
Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:34:00+03:00
2025-07-12T03:34:00+03:00
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она развивает ключевой навык, необходимый для создания собственной компании и руководства проектами. "Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться - выбирайте математику", - написал Дуров в своем Telegram-канале. По его словам, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно. "Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", - отметил Дуров. В марте 2025 года Дуров сообщил о том, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире. Как подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в июне 2025 года состояние Дурова составляло 13 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250702/durov-2026828903.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
Дуров назвал ключевой навык для создания компании, которому учит математика

Дуров: математика способна научить человека полагаться на собственный ум

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал изучать математику - по мнению миллиардера и создателя второго по популярности мессенджера в мире, она развивает ключевой навык, необходимый для создания собственной компании и руководства проектами.
"Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться - выбирайте математику", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Против Telegram ведется кампания по дискредитации, считает Дуров
2 июля, 21:29
По его словам, математика способна научить человека полагаться на собственный ум, рассуждать логически, делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.
"Это ключевой навык, который вам понадобится, чтобы создавать компании и руководить проектами", - отметил Дуров.
В марте 2025 года Дуров сообщил о том, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире. Как подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в июне 2025 года состояние Дурова составляло 13 миллиардов долларов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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