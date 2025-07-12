https://ria.ru/20250712/dtp-2028801431.html
В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП
В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 12.07.2025
В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП
Два человека пострадали при столкновении двух легковушек с маршруткой в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:41:00+03:00
2025-07-12T19:41:00+03:00
2025-07-12T19:41:00+03:00
происшествия
авто
волгоградская область
городищенский район
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ВОЛГОГРАД, 12 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух легковушек с маршруткой в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в субботу около в 17.35 мск на трассе в Городищенском районе столкнулись LADA Priora, Kia Rio и Ford Transit (маршрутка, ехавшая из Волгограда в Городище). "В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" и пассажирка "Форд" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20250712/dtp-2028785402.html
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происшествия, авто, волгоградская область, городищенский район, волгоград, ford motor, kia rio
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Городищенский район, Волгоград, Ford Motor, Kia Rio
В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП
В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой