https://ria.ru/20250712/dtp-2028801431.html

В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП

В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП - РИА Новости, 12.07.2025

В Волгоградской области два человека пострадали в ДТП

Два человека пострадали при столкновении двух легковушек с маршруткой в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:41:00+03:00

2025-07-12T19:41:00+03:00

2025-07-12T19:41:00+03:00

происшествия

авто

волгоградская область

городищенский район

волгоград

ford motor

kia rio

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ВОЛГОГРАД, 12 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух легковушек с маршруткой в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в субботу около в 17.35 мск на трассе в Городищенском районе столкнулись LADA Priora, Kia Rio и Ford Transit (маршрутка, ехавшая из Волгограда в Городище). "В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" и пассажирка "Форд" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028785402.html

волгоградская область

городищенский район

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происшествия, авто, волгоградская область, городищенский район, волгоград, ford motor, kia rio