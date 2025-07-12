Источник: владелец компании, тестировавшей вакцину от COVID-19, погиб в ДТП
Владелец компании, тестировавшей вакцину от COVID-19, вероятно, погиб в ДТП
© Фото : Аварийно-спасательная служба Ленинградской областиНа месте ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. 11 июля 2025
На месте ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. 11 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Водитель Audi погиб после столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу в Приозерском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД, по данным источника РИА Новости, погибший — учредитель и медицинский директор компании "Экселлена" Константин Захаров.
Как отмечается, авария произошла в пятницу на 16-ом километре автодороги Саперное – Мельниково – Кузнечное. Водитель грузовика MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. В результате он столкнулся с Audi. водитель которой погиб на месте, отмечают в ГУМВД.
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"По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении.
Официальным подтверждением сведений о том, что за рулём Audi находился Захаров, РИА Новости пока не располагает.
Согласно данным на сайте этой компании, которая занимается организацией и проведением фармакологических исследований, "Экселлена" в разгар пандемии коронавируса проводила исследования разрабатываемой вакцины против COVID-19.