https://ria.ru/20250712/dtp-2028758068.html

Источник: владелец компании, тестировавшей вакцину от COVID-19, погиб в ДТП

Источник: владелец компании, тестировавшей вакцину от COVID-19, погиб в ДТП - РИА Новости, 13.07.2025

Источник: владелец компании, тестировавшей вакцину от COVID-19, погиб в ДТП

Водитель Audi погиб после столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу в Приозерском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-12T14:59:00+03:00

2025-07-12T14:59:00+03:00

2025-07-13T00:15:00+03:00

происшествия

авто

россия

приозерский район

ленинградская область

audi a8

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Водитель Audi погиб после столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу в Приозерском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД, по данным источника РИА Новости, погибший — учредитель и медицинский директор компании "Экселлена" Константин Захаров.Как отмечается, авария произошла в пятницу на 16-ом километре автодороги Саперное – Мельниково – Кузнечное. Водитель грузовика MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. В результате он столкнулся с Audi. водитель которой погиб на месте, отмечают в ГУМВД. "По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении. Официальным подтверждением сведений о том, что за рулём Audi находился Захаров, РИА Новости пока не располагает. Согласно данным на сайте этой компании, которая занимается организацией и проведением фармакологических исследований, "Экселлена" в разгар пандемии коронавируса проводила исследования разрабатываемой вакцины против COVID-19.

россия

приозерский район

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происшествия, авто, россия, приозерский район, ленинградская область, audi a8