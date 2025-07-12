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Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах - РИА Новости, 12.07.2025
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23:07 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chuvashiya-2028820728.html
Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах
Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах - РИА Новости, 12.07.2025
Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае победы на выборах руководителя региона предложит сенатору Николаю Фёдорову остаться на должности. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:07:00+03:00
2025-07-12T23:07:00+03:00
политика
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае победы на выборах руководителя региона предложит сенатору Николаю Фёдорову остаться на должности. В сентябре в Чувашии изберут главу региона. Действующий руководитель республики Олег Николаев участвует в выборах. Фёдоров управлял Чувашией с 1994 по 2010 годы, с 2015 года наделен полномочиями представителя от исполнительного органа власти Чувашской Республики в Совете Федерации. Николаев в своём Telegram-канале сообщил, что провёл рабочую встречу с сенатором РФ Фёдоровым, на которой обсудили подробный отчёт о проделанной работе и перспективы развития региона. "Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Фёдорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде. Спасибо за идеи и конструктивный разговор. Продолжим совместную работу на благо Чувашии", - написал Николаев.
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политика, чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), николай федоров, совет федерации рф
Политика, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Олег Николаев (политик), Николай Федоров, Совет Федерации РФ
Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах

Глава Чувашии в случае победы на выборах предложит Федорову остаться сенатором

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Олег Николаев. Архивное фото
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае победы на выборах руководителя региона предложит сенатору Николаю Фёдорову остаться на должности.
В сентябре в Чувашии изберут главу региона. Действующий руководитель республики Олег Николаев участвует в выборах.
Фёдоров управлял Чувашией с 1994 по 2010 годы, с 2015 года наделен полномочиями представителя от исполнительного органа власти Чувашской Республики в Совете Федерации.
Николаев в своём Telegram-канале сообщил, что провёл рабочую встречу с сенатором РФ Фёдоровым, на которой обсудили подробный отчёт о проделанной работе и перспективы развития региона.
«
"Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Фёдорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде. Спасибо за идеи и конструктивный разговор. Продолжим совместную работу на благо Чувашии", - написал Николаев.
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ПолитикаЧувашская Республика (Чувашия)РоссияОлег Николаев (политик)Николай ФедоровСовет Федерации РФ
 
 
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