https://ria.ru/20250712/chuvashiya-2028820728.html

Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах

Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах - РИА Новости, 12.07.2025

Глава Чувашии предложит Федорова на пост сенатора, если победит на выборах

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае победы на выборах руководителя региона предложит сенатору Николаю Фёдорову остаться на должности. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:07:00+03:00

2025-07-12T23:07:00+03:00

2025-07-12T23:07:00+03:00

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в случае победы на выборах руководителя региона предложит сенатору Николаю Фёдорову остаться на должности. В сентябре в Чувашии изберут главу региона. Действующий руководитель республики Олег Николаев участвует в выборах. Фёдоров управлял Чувашией с 1994 по 2010 годы, с 2015 года наделен полномочиями представителя от исполнительного органа власти Чувашской Республики в Совете Федерации. Николаев в своём Telegram-канале сообщил, что провёл рабочую встречу с сенатором РФ Фёдоровым, на которой обсудили подробный отчёт о проделанной работе и перспективы развития региона. "Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Фёдорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде. Спасибо за идеи и конструктивный разговор. Продолжим совместную работу на благо Чувашии", - написал Николаев.

https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html

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Наталья Макарова

политика, чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), николай федоров, совет федерации рф