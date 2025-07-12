https://ria.ru/20250712/chelovek-2028804842.html

Telegraph сообщила о количестве задержанных на протестах в Лондоне

Telegraph сообщила о количестве задержанных на протестах в Лондоне - РИА Новости, 12.07.2025

Telegraph сообщила о количестве задержанных на протестах в Лондоне

Более 40 человек задержаны в центре Лондона в ходе протеста из-за внесения пропалестинского движения Palestine Action в список террористических организаций,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:09:00+03:00

2025-07-12T20:09:00+03:00

2025-07-12T21:09:00+03:00

русское имперское движение

в мире

лондон

украина

россия

махатма ганди

нельсон мандела

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 40 человек задержаны в центре Лондона в ходе протеста из-за внесения пропалестинского движения Palestine Action в список террористических организаций, сообщает газета Telegraph.В начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет."Полиция задержала более 40 человек с плакатами в поддержку организации (Palestine Action - ред.) после того, как они собрались в центре Лондона", - говорится в сообщении газеты.По информации газеты, около 15 человек собрались у памятника Махатме Ганди на площади перед британским парламентом с плакатами в поддержку организации, еще более десятка человек - у памятника Нельсону Манделе, все они были задержаны полицией.На прошлой неделе лондонская полиция сообщала о задержании более 20 человек в ходе аналогичного протеста.Ранее британские депутаты поддержали большинством голосов приказ МВД страны о внесении в список террористов Palestine Action, организации "Русское имперское движение" и международной неонацистской группировки с Украины "Маньяки. Культ убийства"*. Приказ также был одобрен палатой лордов, верхней палатой парламента.Глава МВД Британии Иветт Купер приняла решение о внесении Palestine Action в список террористических организаций после того, как 20 июня активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250607/demonstratsiyai-2021552823.html

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русское имперское движение, в мире, лондон, украина, россия, махатма ганди, нельсон мандела