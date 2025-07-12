https://ria.ru/20250712/braziliya-2028720594.html

В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист

В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист - РИА Новости, 12.07.2025

В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист

Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:35:00+03:00

2025-07-12T07:35:00+03:00

2025-07-12T07:35:00+03:00

бразилия

египет

оаэ

луис инасиу лула да силва

брикс

новый банк развития

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июл - РИА Новости. Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против (этого объединения - ред.). Так называемая "пятая колонна" в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов. Речь идет даже не о министрах, а о самих структурах центробанка или дипломатического корпуса, которые зачастую прозападные", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что говорит о людях с тесными связями с политическим Западом, частью которого Бразилия "не является и не должна пытаться быть", поскольку выступала бы в этой группе второстепенным членом. "Нас звали бы прислуживать у стола, но не ужинать за ним", - объяснил экономист. При этом собеседник подчеркнул, что сам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – сторонник БРИКС БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. С 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро проходил саммит БРИКС.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028416713.html

бразилия

египет

оаэ

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бразилия, египет, оаэ, луис инасиу лула да силва, брикс, новый банк развития