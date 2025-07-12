В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист
Экономист Батиста: в Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС
Флаг Бразилии. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июл - РИА Новости. Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
"Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против (этого объединения - ред.). Так называемая "пятая колонна" в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов. Речь идет даже не о министрах, а о самих структурах центробанка или дипломатического корпуса, которые зачастую прозападные", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что говорит о людях с тесными связями с политическим Западом, частью которого Бразилия "не является и не должна пытаться быть", поскольку выступала бы в этой группе второстепенным членом.
"Нас звали бы прислуживать у стола, но не ужинать за ним", - объяснил экономист.
При этом собеседник подчеркнул, что сам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – сторонник БРИКС
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. С 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро проходил саммит БРИКС.
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