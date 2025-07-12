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В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист - РИА Новости, 12.07.2025
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07:35 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/braziliya-2028720594.html
В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист
В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист - РИА Новости, 12.07.2025
В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист
Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:35:00+03:00
2025-07-12T07:35:00+03:00
бразилия
египет
оаэ
луис инасиу лула да силва
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июл - РИА Новости. Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против (этого объединения - ред.). Так называемая "пятая колонна" в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов. Речь идет даже не о министрах, а о самих структурах центробанка или дипломатического корпуса, которые зачастую прозападные", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что говорит о людях с тесными связями с политическим Западом, частью которого Бразилия "не является и не должна пытаться быть", поскольку выступала бы в этой группе второстепенным членом. "Нас звали бы прислуживать у стола, но не ужинать за ним", - объяснил экономист. При этом собеседник подчеркнул, что сам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – сторонник БРИКС БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. С 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро проходил саммит БРИКС.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html
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бразилия, египет, оаэ, луис инасиу лула да силва, брикс, новый банк развития
Бразилия, Египет, ОАЭ, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Новый банк развития
В Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС, заявил экономист

Экономист Батиста: в Бразилии есть пятая колонна, выступающая против БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июл - РИА Новости. Ориентирующаяся на Запад и плохо относящаяся к БРИКС "пятая колонна" есть в различных структурах власти Бразилии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
"Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против (этого объединения - ред.). Так называемая "пятая колонна" в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов. Речь идет даже не о министрах, а о самих структурах центробанка или дипломатического корпуса, которые зачастую прозападные", - сказал собеседник агентства.
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11 июля, 04:25
Он уточнил, что говорит о людях с тесными связями с политическим Западом, частью которого Бразилия "не является и не должна пытаться быть", поскольку выступала бы в этой группе второстепенным членом.
"Нас звали бы прислуживать у стола, но не ужинать за ним", - объяснил экономист.
При этом собеседник подчеркнул, что сам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – сторонник БРИКС
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. С 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро проходил саммит БРИКС.
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БразилияЕгипетОАЭЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСНовый банк развития
 
 
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