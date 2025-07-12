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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:22:00+03:00
2025-07-12T23:22:00+03:00
2025-07-12T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА