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Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин - РИА Новости, 12.07.2025
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17:35 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/bitkoin-2028783249.html
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин - РИА Новости, 12.07.2025
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин
Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:35:00+03:00
2025-07-12T17:35:00+03:00
экономика
московская биржа
blackrock
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF. По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин. &quot;Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования&quot;, - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.Московская биржа изучает возможность запуска инструментов, котировка которых в стакане была бы ближе к реальной цене криптоактивов, уточнила она РИА Новости в кулуарах форума. Московская биржа с 10 июня начала расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках.
https://ria.ru/20250711/bitkoin-2028466487.html
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экономика, московская биржа, blackrock
Экономика, Московская биржа, BlackRock
Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин

Мосбиржа готова запустить фьючерс на биткоин, как только позволит регулирование

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
CC0 / vjkombajn /
Криптовалюта биткоин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.
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По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин.
«

"Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования", - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.

Московская биржа изучает возможность запуска инструментов, котировка которых в стакане была бы ближе к реальной цене криптоактивов, уточнила она РИА Новости в кулуарах форума.
Московская биржа с 10 июня начала расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках.
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