Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин
Мосбиржа готова запустить фьючерс на биткоин, как только позволит регулирование
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF.
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По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин.
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"Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования", - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.
Московская биржа изучает возможность запуска инструментов, котировка которых в стакане была бы ближе к реальной цене криптоактивов, уточнила она РИА Новости в кулуарах форума.
Московская биржа с 10 июня начала расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках.
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