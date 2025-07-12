https://ria.ru/20250712/bitkoin-2028783249.html

Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин

Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин - РИА Новости, 12.07.2025

Московская биржа готова запустить фьючерс на биткоин

Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:35:00+03:00

2025-07-12T17:35:00+03:00

2025-07-12T17:35:00+03:00

экономика

московская биржа

blackrock

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская биржа готова запустить на срочном рынке фьючерс на биткоин, как только это позволит регулирование, сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. С 4 июня Московская биржа запустила для квалифицированных инвесторов торги фьючерсом на биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF. По словам Патрикеевой, котировка равна цене одной акции ETF - 60-70 долларов за одну акцию и нужно в голове быстро пересчитать, сколько же это сейчас в цене биткойна. "Приходится идти на информационные сервисы и смотреть, сколько сейчас стоит биткойн, и это действительно неудобно…" - сказала она, отвечая на вопрос о планах по запуску фьючерса непосредственно на биткоин. "Соответственно, здесь мы, конечно же, все понимаем, но мы запускаем инструменты в рамках текущего регулирования. И на текущий момент ETF - это компромиссный вариант, доступный в рамках текущего регулирования, в рамках текущего законодательства. Соответственно, как только появится хотя бы окошечко, форточка в регулировании, мы, конечно же, инструмент запустим. У нас уже, на самом деле, дизайн его готов, поэтому ждем регулирования", - сказала она, выступая на Инвеst Weekend РБК.Московская биржа изучает возможность запуска инструментов, котировка которых в стакане была бы ближе к реальной цене криптоактивов, уточнила она РИА Новости в кулуарах форума. Московская биржа с 10 июня начала расчет индекса биткоина на основе цен производных фининструментов (ПФИ) - бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар на основных мировых площадках.

https://ria.ru/20250711/bitkoin-2028466487.html

https://ria.ru/20250621/sechin-2024465822.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа, blackrock