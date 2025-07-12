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ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа
ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа
ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:08:00+03:00
2025-07-12T06:08:00+03:00
2025-07-12T06:11:00+03:00
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воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он в Тelegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.Опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.
https://ria.ru/20250711/belgorod-2028599214.html
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа
Гусев: силы ПВО ночью сбили БПЛА в пригороде Воронежа