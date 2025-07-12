https://ria.ru/20250712/bespilotnik-2028717964.html

ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа

ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа - РИА Новости, 12.07.2025

ПВО ночью сбила БПЛА в пригороде Воронежа

ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:08:00+03:00

2025-07-12T06:08:00+03:00

2025-07-12T06:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он в Тelegram-канале.Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.Опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.

https://ria.ru/20250711/belgorod-2028599214.html

воронеж

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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)