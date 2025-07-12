Рейтинг@Mail.ru
Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/aviareysy-2028764448.html
Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе
Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе - РИА Новости, 12.07.2025
Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе
Авиакомпания Nordwind Airlines до конца 2025 года планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан), сообщил коммерческий... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:53:00+03:00
2025-07-12T15:53:00+03:00
тюмень
санкт-петербург
бишкек
nordwind airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9134214da93f769cb1f0fafda82067e1.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines до конца 2025 года планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан), сообщил коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис. "Из Тюмени на текущий момент выполняем полеты по четырем направлениям — Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала и Ош (Киргизия - ред.). До конца текущего года мы начнем полеты еще по двум маршрутам — это Бишкек и Душанбе. И с очень большой степенью вероятности будет еще седьмой маршрут — Худжанд", — сообщил Маттис на встрече с журналистами — участниками инфотура из Санкт-Петербурга в Тюмень. Матисс также отметил, что рейс Санкт-Петербург — Тюмень с этого года стал круглогодичным, сейчас полеты по данному маршруту выполняются три раза в неделю, до конца года частоту полетов увеличат до пяти, со следующего года возможен переход на ежедневные рейсы. Также ведется диалог о запуске прямых рейсов между Тюменью и Калининградом. Инфотур для журналистов из Санкт-Петербурга в Тюмени проводят Агентство туризма и продвижения Тюменской области совместно с компанией Nordwind Airlines согласно соглашению о сотрудничестве, которое стороны подписали 10 июня на форуме "Путешествуй!". Партнерство направлено на развитие туристических направлений и расширение авиасообщения.
https://ria.ru/20250530/reysy-2019884330.html
тюмень
санкт-петербург
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/71/1563257106_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f7f74d27af97233f07810ead28086204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, санкт-петербург, бишкек, nordwind airlines
Тюмень, Санкт-Петербург, Бишкек, Nordwind Airlines
Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе

Nordwind Airlines планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva /
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines до конца 2025 года планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан), сообщил коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис.
«
"Из Тюмени на текущий момент выполняем полеты по четырем направлениям — Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала и Ош (Киргизия - ред.). До конца текущего года мы начнем полеты еще по двум маршрутам — это Бишкек и Душанбе. И с очень большой степенью вероятности будет еще седьмой маршрут — Худжанд", — сообщил Маттис на встрече с журналистами — участниками инфотура из Санкт-Петербурга в Тюмень.
Матисс также отметил, что рейс Санкт-Петербург — Тюмень с этого года стал круглогодичным, сейчас полеты по данному маршруту выполняются три раза в неделю, до конца года частоту полетов увеличат до пяти, со следующего года возможен переход на ежедневные рейсы. Также ведется диалог о запуске прямых рейсов между Тюменью и Калининградом.
Инфотур для журналистов из Санкт-Петербурга в Тюмени проводят Агентство туризма и продвижения Тюменской области совместно с компанией Nordwind Airlines согласно соглашению о сотрудничестве, которое стороны подписали 10 июня на форуме "Путешествуй!". Партнерство направлено на развитие туристических направлений и расширение авиасообщения.
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Авиакомпании запускают три новых рейса из аэропорта Владивостока
30 мая, 03:03
 
ТюменьСанкт-ПетербургБишкекNordwind Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала