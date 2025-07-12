Nordwind Airlines запустит рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе
Nordwind Airlines планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек и Душанбе
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines до конца 2025 года планирует запустить прямые рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан), сообщил коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис.
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"Из Тюмени на текущий момент выполняем полеты по четырем направлениям — Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала и Ош (Киргизия - ред.). До конца текущего года мы начнем полеты еще по двум маршрутам — это Бишкек и Душанбе. И с очень большой степенью вероятности будет еще седьмой маршрут — Худжанд", — сообщил Маттис на встрече с журналистами — участниками инфотура из Санкт-Петербурга в Тюмень.
Матисс также отметил, что рейс Санкт-Петербург — Тюмень с этого года стал круглогодичным, сейчас полеты по данному маршруту выполняются три раза в неделю, до конца года частоту полетов увеличат до пяти, со следующего года возможен переход на ежедневные рейсы. Также ведется диалог о запуске прямых рейсов между Тюменью и Калининградом.
Инфотур для журналистов из Санкт-Петербурга в Тюмени проводят Агентство туризма и продвижения Тюменской области совместно с компанией Nordwind Airlines согласно соглашению о сотрудничестве, которое стороны подписали 10 июня на форуме "Путешествуй!". Партнерство направлено на развитие туристических направлений и расширение авиасообщения.