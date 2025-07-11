https://ria.ru/20250711/yazyk-2028685974.html

Для иностранных русистов учредили стипендию

Для иностранных русистов учредили стипендию - РИА Новости, 11.07.2025

Для иностранных русистов учредили стипендию

Учреждение стипендий для иностранных русистов является одним из основных направлений политики в сфере продвижения русского языка. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:17:00+03:00

2025-07-11T21:17:00+03:00

2025-07-11T21:17:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Учреждение стипендий для иностранных русистов является одним из основных направлений политики в сфере продвижения русского языка. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики, которые предусматривают учреждение таких стипендий. "Основными направлениями государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются… учреждение стипендий и премий для иностранных специалистов в области русистики (преподавателей русского языка и русской литературы, осуществляющих свою деятельность за пределами РФ)", - говорится в документе. Также в этом направлении отмечается учреждение стипендий и премий для иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям, как русский язык и литература. Кроме того, документ предполагает содействие увеличению количества преподавателей русского языка и литературы из числа иностранных граждан и повышению качества их профессиональной подготовки, а также содействие выпуску профильных научных журналов для ученых-русистов.

https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html

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россия, владимир путин, общество