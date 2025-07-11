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Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения - РИА Новости, 11.07.2025
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17:16 11.07.2025 (обновлено: 17:25 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vuz-2028620912.html
Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения
Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения - РИА Новости, 11.07.2025
Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения
Ведущие вузы РФ начнут переход на новую систему высшего образования в 2026/2027 учебном году, сообщило Минобрнауки России. РИА Новости, 11.07.2025
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общество
россия
приемная кампания в вузы
владимир путин
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ведущие вузы РФ начнут переход на новую систему высшего образования в 2026/2027 учебном году, сообщило Минобрнауки России."Когда ждать изменений? 2026/27 учебный год - ведущие вузы начнут переход (на новую систему образования - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Минобрнауки уточнило, что массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027/2028 учебном году.В соответствии с указом президента России Владимира Путина реализуется совершенствование национальной системы высшего образования.В мае 2023 года стартовал "пилотный" проект, в котором участвуют шесть университетов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.
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общество, россия, приемная кампания в вузы, владимир путин, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Приемная кампания в вузы, Владимир Путин, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет
Минобрнауки назвало срок перехода ведущих вузов на новую модель обучения

Ведущие вузы начнут переход на новую модель образования в 2026-2027 учебном году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ведущие вузы РФ начнут переход на новую систему высшего образования в 2026/2027 учебном году, сообщило Минобрнауки России.
"Когда ждать изменений? 2026/27 учебный год - ведущие вузы начнут переход (на новую систему образования - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Минобрнауки уточнило, что массовый запуск новой системы высшего образования начнется в 2027/2028 учебном году.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина реализуется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал "пилотный" проект, в котором участвуют шесть университетов: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование.
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ОбществоРоссияПриемная кампания в вузыВладимир ПутинМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
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