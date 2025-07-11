Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
Вучич: в протестах в Сербии молодежью пользуются люди постарше в корыстных целях
© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на студенческих протестах в Сербии, как и в романе "Бесы" Федора Достоевского, искренним желанием молодых людей сделать мир лучше пользуются люди постарше в своих корыстных целях.
Глава сербского государства в телеэфире в ночь на пятницу снова обвинил ректора Белградского университета Владана Джокича, проректоров и деканов в том, что те открыто занимается политикой, хотя по уставу вуза и закону "политическая деятельность на факультетах запрещена, это криминал".
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"Достоевский в своем великом произведении, больше всего люблю "Братья Карамазовы", но "Бесы" тут особенно интересны, наилучшим образом говорит о том, как злоупотребляют молодыми людьми. Вы знаете, что он сам подвергался гонениям в середине XIX века, так называемый кружок Петрашевского (осужденные властями в 1849 году участники дискуссий в Санкт-Петербурге - ред.). Он говорил о том, что берут чистые души, молодых людей, которые хотят сказать отцам, что те не знают, как правильно поступать, а они (молодые – ред.) сделают мир таким, каким следует. И их всегда приводят к наихудшим последствиям, но виноваты не молодые люди, а те, кто зарабатывал на народном горбу десятки миллионов евро", - указал Вучич в эфире TV Pink.
Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на четверг двух человек. Высокие температуры до 40 градусов тепла, на фоне которых демонстранты перекрывали дороги в Сербии больше недели, сменились во вторник проливным дождем, что повлияло на активность демонстрантов.
Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попыталась пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
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