https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии

Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии - РИА Новости, 11.07.2025

Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на студенческих протестах в Сербии, как и в романе "Бесы" Федора Достоевского, искренним желанием молодых людей... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:44:00+03:00

2025-07-11T00:44:00+03:00

2025-07-11T00:44:00+03:00

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александр вучич

федор достоевский

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 11 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на студенческих протестах в Сербии, как и в романе "Бесы" Федора Достоевского, искренним желанием молодых людей сделать мир лучше пользуются люди постарше в своих корыстных целях. Глава сербского государства в телеэфире в ночь на пятницу снова обвинил ректора Белградского университета Владана Джокича, проректоров и деканов в том, что те открыто занимается политикой, хотя по уставу вуза и закону "политическая деятельность на факультетах запрещена, это криминал". "Достоевский в своем великом произведении, больше всего люблю "Братья Карамазовы", но "Бесы" тут особенно интересны, наилучшим образом говорит о том, как злоупотребляют молодыми людьми. Вы знаете, что он сам подвергался гонениям в середине XIX века, так называемый кружок Петрашевского (осужденные властями в 1849 году участники дискуссий в Санкт-Петербурге - ред.). Он говорил о том, что берут чистые души, молодых людей, которые хотят сказать отцам, что те не знают, как правильно поступать, а они (молодые – ред.) сделают мир таким, каким следует. И их всегда приводят к наихудшим последствиям, но виноваты не молодые люди, а те, кто зарабатывал на народном горбу десятки миллионов евро", - указал Вучич в эфире TV Pink. Полиция Сербии задержала на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на четверг двух человек. Высокие температуры до 40 градусов тепла, на фоне которых демонстранты перекрывали дороги в Сербии больше недели, сменились во вторник проливным дождем, что повлияло на активность демонстрантов. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попыталась пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250709/serbija-2028132755.html

https://ria.ru/20250708/belgrad-2027972324.html

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в мире, сербия, санкт-петербург, белград (город), александр вучич, федор достоевский, ана брнабич, белградский университет, беспорядки в белграде