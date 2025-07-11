https://ria.ru/20250711/vsu-2028487941.html

ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко

ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко

ВСУ оставили село Зеленая Долина в ДНР, отойдя на запасные линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:25:00+03:00

2025-07-11T08:25:00+03:00

2025-07-11T08:52:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. ВСУ оставили село Зеленая Долина в ДНР, отойдя на запасные линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина (ДНР) боевики вооруженных формирований Украины вынуждено покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее", - сообщил Марочко. Он добавил, что одно из подразделений ВСУ также было переброшено в район населенного пункта Колодези. Эксперт отметил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ там складывается "не самым лучшим образом".

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф