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ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко
ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко
ВСУ оставили село Зеленая Долина в ДНР, отойдя на запасные линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:25:00+03:00
2025-07-11T08:25:00+03:00
2025-07-11T08:52:00+03:00
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. ВСУ оставили село Зеленая Долина в ДНР, отойдя на запасные линии обороны, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина (ДНР) боевики вооруженных формирований Украины вынуждено покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее", - сообщил Марочко. Он добавил, что одно из подразделений ВСУ также было переброшено в район населенного пункта Колодези. Эксперт отметил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ там складывается "не самым лучшим образом".
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донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ теряют новые позиции в ДНР, рассказал Марочко
Марочко: ВСУ оставили Зеленую Долину в ДНР, отойдя на запасные линии обороны