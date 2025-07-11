https://ria.ru/20250711/vsu-2028481811.html

ВСУ оставили в Днепропетровской области неопытных солдат, сообщил боец

ВСУ оставили в Днепропетровской области неопытных солдат, сообщил боец - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ оставили в Днепропетровской области неопытных солдат, сообщил боец

Командование ВСУ оставило на оборону Днепропетровской области неопытные подразделения, рассказал РИА Новости командир группы FPV 56-го отдельного батальона... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:34:00+03:00

2025-07-11T06:34:00+03:00

2025-07-11T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Командование ВСУ оставило на оборону Днепропетровской области неопытные подразделения, рассказал РИА Новости командир группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан" 51-й армии Южного военного округа, участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Тобол". "Здесь противник более непуганный был, когда мы только зашли сюда. Он проводил ротации, не особо выбирал время заездов, передвижений каких-то. Очень много движения было именно техники. Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо прям новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный", — сказал "Тобол". Минобороны России 7 июля сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028478642.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)