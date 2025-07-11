Рейтинг@Mail.ru
В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 11.07.2025 (обновлено: 18:32 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028610776.html
В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины
В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины - РИА Новости, 11.07.2025
В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины
Евросоюзу экономически не выгодно возвращение Украины к прежним границам, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:42:00+03:00
2025-07-11T18:32:00+03:00
украина
москва
россия
кит келлог
джорджа мелони
фридрих мерц
g7
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Евросоюзу экономически не выгодно возвращение Украины к прежним границам, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt, комментируя конференцию в Риме по восстановлению Украины."ЕС &lt;…&gt; не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных регионов, поскольку это увеличит расходы на восстановление (предполагаемые траты ЕС на восстановление страны - прим.ред.)", — отмечается в материале.По мнению автора статьи, главная проблема для ЕС заключается в том, что непонятно, можно ли будет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, и если да, то каким образом. Украина и США призывают Евросоюз, в банках которого хранится большая часть этих средств, конфисковать их. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Когда на Украине наступит мир, формальное обоснование для заморозки активов исчезнет. А поскольку Москва не может потерпеть поражение в конфликте с Киевом и точно не будет платить ему репарации, из этого следует, что замороженные активы, скорее всего, будут возвращены Центральному банку России."Просто забрать их означало бы послать опасный сигнал финансовым рынкам всего мира: те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь. На Украине его и так хватает", — заключил Лаутербах.Вчера спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.Четвертая конференция по восстановлению Украины проходит в четверг и пятницу в Риме, в ней участвуют премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные государства держали в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html
https://ria.ru/20250711/ssha-2028604845.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, россия, кит келлог, джорджа мелони, фридрих мерц, g7, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Москва, Россия, Кит Келлог, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, G7, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины

Junge Welt: ЕС невыгодно возвращение Украине потерянных территорий

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Евросоюзу экономически не выгодно возвращение Украины к прежним границам, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt, комментируя конференцию в Риме по восстановлению Украины.
"ЕС <…> не заинтересован в возвращении Украине восточных и южных регионов, поскольку это увеличит расходы на восстановление (предполагаемые траты ЕС на восстановление страны - прим.ред.)", — отмечается в материале.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Сигнал Путину": в Германии раскрыли новую уловку Трампа
10 июля, 06:47
По мнению автора статьи, главная проблема для ЕС заключается в том, что непонятно, можно ли будет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, и если да, то каким образом. Украина и США призывают Евросоюз, в банках которого хранится большая часть этих средств, конфисковать их. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Когда на Украине наступит мир, формальное обоснование для заморозки активов исчезнет. А поскольку Москва не может потерпеть поражение в конфликте с Киевом и точно не будет платить ему репарации, из этого следует, что замороженные активы, скорее всего, будут возвращены Центральному банку России.
"Просто забрать их означало бы послать опасный сигнал финансовым рынкам всего мира: те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь. На Украине его и так хватает", — заключил Лаутербах.
Вчера спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.
Четвертая конференция по восстановлению Украины проходит в четверг и пятницу в Риме, в ней участвуют премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные государства держали в стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине
Вчера, 16:24
 
УкраинаМоскваРоссияКит КеллогДжорджа МелониФридрих МерцG7ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала