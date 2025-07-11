В Германии выступили с шокирующим заявлением о границах Украины
Junge Welt: ЕС невыгодно возвращение Украине потерянных территорий
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Евросоюзу экономически не выгодно возвращение Украины к прежним границам, пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt, комментируя конференцию в Риме по восстановлению Украины.
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По мнению автора статьи, главная проблема для ЕС заключается в том, что непонятно, можно ли будет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, и если да, то каким образом. Украина и США призывают Евросоюз, в банках которого хранится большая часть этих средств, конфисковать их. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Когда на Украине наступит мир, формальное обоснование для заморозки активов исчезнет. А поскольку Москва не может потерпеть поражение в конфликте с Киевом и точно не будет платить ему репарации, из этого следует, что замороженные активы, скорее всего, будут возвращены Центральному банку России.
"Просто забрать их означало бы послать опасный сигнал финансовым рынкам всего мира: те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь. На Украине его и так хватает", — заключил Лаутербах.
Вчера спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.
Четвертая конференция по восстановлению Украины проходит в четверг и пятницу в Риме, в ней участвуют премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные государства держали в стране.
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