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Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии - РИА Новости, 11.07.2025
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19:49 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html
Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии
Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии - РИА Новости, 11.07.2025
Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии
Россия выделила 54 миллиона рублей на год для доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщил первый... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:49:00+03:00
2025-07-11T19:49:00+03:00
общество
абхазия
россия
москва
сергей кириенко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выделила 54 миллиона рублей на год для доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. &quot;Принято решение, президент России (Владимир Путин - ред.) выделил деньги, это 54 миллиона на год, для того, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал 5000 доплаты ежемесячно. (Президент Абхазии - ред.) Бадра Зурабович (Гунба - ред.) принял аналогичное решение, что 5000 рублей будут получать все учителя абхазского языка&quot;, - сказал Кириенко, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, Москва также выделяет деньги на "советников по воспитанию" для абхазских школ. "Понятно, что такая программа воспитания в Абхазии будет своя, она будет построена на традициях, на культуре, на кодексе Абхазии. Но вообще это очень правильная вещь. Решения все необходимые приняты. Деньги у нас предусмотрены. Это довольно приличные деньги. Каждый такой человек, отвечающий за воспитание в школе, только за счет бюджета Российской Федерации будет ежемесячно получать доплату 40 тысяч рублей. Хорошие, значимые деньги", - подчеркнул Кириенко.
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общество, абхазия, россия, москва, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Абхазия, Россия, Москва, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии

Кириенко: учителям русского языка в Абхазии будут доплачивать 5 тыс руб в месяц

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выделила 54 миллиона рублей на год для доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«

"Принято решение, президент России (Владимир Путин - ред.) выделил деньги, это 54 миллиона на год, для того, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал 5000 доплаты ежемесячно. (Президент Абхазии - ред.) Бадра Зурабович (Гунба - ред.) принял аналогичное решение, что 5000 рублей будут получать все учителя абхазского языка", - сказал Кириенко, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

По его словам, Москва также выделяет деньги на "советников по воспитанию" для абхазских школ.
"Понятно, что такая программа воспитания в Абхазии будет своя, она будет построена на традициях, на культуре, на кодексе Абхазии. Но вообще это очень правильная вещь. Решения все необходимые приняты. Деньги у нас предусмотрены. Это довольно приличные деньги. Каждый такой человек, отвечающий за воспитание в школе, только за счет бюджета Российской Федерации будет ежемесячно получать доплату 40 тысяч рублей. Хорошие, значимые деньги", - подчеркнул Кириенко.
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