https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html

Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии

Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии - РИА Новости, 11.07.2025

Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии

Россия выделила 54 миллиона рублей на год для доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщил первый... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:49:00+03:00

2025-07-11T19:49:00+03:00

2025-07-11T19:49:00+03:00

общество

абхазия

россия

москва

сергей кириенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_785:632:3014:1886_1920x0_80_0_0_1e0400560fdaea14000362b7d685386c.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия выделила 54 миллиона рублей на год для доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей ежемесячно, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Принято решение, президент России (Владимир Путин - ред.) выделил деньги, это 54 миллиона на год, для того, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал 5000 доплаты ежемесячно. (Президент Абхазии - ред.) Бадра Зурабович (Гунба - ред.) принял аналогичное решение, что 5000 рублей будут получать все учителя абхазского языка", - сказал Кириенко, видеозапись размещена в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, Москва также выделяет деньги на "советников по воспитанию" для абхазских школ. "Понятно, что такая программа воспитания в Абхазии будет своя, она будет построена на традициях, на культуре, на кодексе Абхазии. Но вообще это очень правильная вещь. Решения все необходимые приняты. Деньги у нас предусмотрены. Это довольно приличные деньги. Каждый такой человек, отвечающий за воспитание в школе, только за счет бюджета Российской Федерации будет ежемесячно получать доплату 40 тысяч рублей. Хорошие, значимые деньги", - подчеркнул Кириенко.

https://ria.ru/20241211/popravki--1988669349.html

абхазия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, абхазия, россия, москва, сергей кириенко, владимир путин