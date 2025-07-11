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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 11.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" за неделю составили более 3040 военнослужащих и 16 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:09:00+03:00
2025-07-11T12:09:00+03:00
2025-07-11T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
сша
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" за неделю составили более 3040 военнослужащих и 16 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
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днепропетровская область, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 3040 военных в зоне действий "Центра" за неделю