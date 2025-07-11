https://ria.ru/20250711/tsentr-2028531207.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 11.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" за неделю составили более 3040 военнослужащих и 16 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:09:00+03:00

2025-07-11T12:09:00+03:00

2025-07-11T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" за неделю составили более 3040 военнослужащих и 16 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

сша

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днепропетровская область, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)