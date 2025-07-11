https://ria.ru/20250711/tramp-2028499052.html

Курс Трампа вызывает негодование у африканских лидеров, пишет Bloomberg

Курс Трампа вызывает негодование у африканских лидеров, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.07.2025

Курс Трампа вызывает негодование у африканских лидеров, пишет Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование",... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:59:00+03:00

2025-07-11T09:59:00+03:00

2025-07-11T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уже теряет расположение лидеров африканских стран, инициированные ею пошлины вызывают в Африке "негодование", считает колумнист агентства Блумберг Джастис Малала. "Администрация Трампа уже теряет расположение африканских лидеров... Трамп не станет другом континента, если, подобно колонизаторам прошлого, всё разграбит, наполнит свой самолет богатствами и улетит", - пишет Малала. Как отмечает колумнист, последствия американских пошлин уже сказываются на Африке, вызывая "лишения, негодование и панику". Кроме того, закрытие Агентства по международному развитию (USAID) США и сокращение финансирования ряда проектов и гуманитарных программ в странах Африки также в будущем еще больше осложнят отношения между Штатами и африканскими государствами, добавляет журналист. При этом Малала указывает, что курс, взятый Белым домом в отношении Африки, "неизменно" сравнивают со стратегией Китая на континенте. "Там, где Америка действовала карательно, Китай предлагал то, что на первый взгляд казалось возможностями и уважением", - подчеркивает он. Ранее Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа. В рамках указа о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, подписанного им 2 апреля, Лесото было обложено 50-процентной пошлиной, Алжир - 30-процентной, Нигерия - 14-процентной.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

https://ria.ru/20250711/poshliny-2028478224.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, африка, агентство по международному развитию сша