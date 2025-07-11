https://ria.ru/20250711/steam-2028470130.html

В работе сервиса Steam произошел сбой

В работе сервиса Steam произошел сбой - РИА Новости, 11.07.2025

В работе сервиса Steam произошел сбой

Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:45:00+03:00

2025-07-11T01:45:00+03:00

2025-07-11T01:45:00+03:00

технологии

россия

республика карелия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. "Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html

россия

республика карелия

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, республика карелия, московская область (подмосковье)