https://ria.ru/20250711/steam-2028470130.html
В работе сервиса Steam произошел сбой
В работе сервиса Steam произошел сбой - РИА Новости, 11.07.2025
В работе сервиса Steam произошел сбой
Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:45:00+03:00
2025-07-11T01:45:00+03:00
2025-07-11T01:45:00+03:00
технологии
россия
республика карелия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, насчитывается уже более 1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. "Steam - количество жалоб за сегодня: 1571", - говорится на сайте сервиса по данным на 01.30 мск. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в республике Карелия, Мурманской и Московской областях. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html
россия
республика карелия
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технологии, россия, республика карелия, московская область (подмосковье)
Технологии, Россия, Республика Карелия, Московская область (Подмосковье)
В работе сервиса Steam произошел сбой
Downdetector: на сбои в работе Steam поступило более тысячи жалоб от россиян