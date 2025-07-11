На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта
На Смоленское кладбище в Петербурге приехал катафалк с телом Старовойта
© AP Photo / Dmitri LovetskyПохороны Романа Старовойта. 11 июля 2025
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Похороны Романа Старовойта. 11 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
У катафалка московские номера.
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Предполагаемое место захоронения Старовойта, расположенное неподалеку от часовни Ксении Петербургской, уже огорожено. Под специальным тентом стоит подиум для гроба, также предусмотрено место для цветов и венков.
Рядом с местом захоронения находятся журналисты, многие из которых пришли заранее.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Прощание со Старовойтом прошло в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.
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