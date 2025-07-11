https://ria.ru/20250711/starovoyt-2028498109.html

На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта

На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025

На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта

Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:52:00+03:00

2025-07-11T09:52:00+03:00

2025-07-11T11:51:00+03:00

санкт-петербург

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.У катафалка московские номера.Предполагаемое место захоронения Старовойта, расположенное неподалеку от часовни Ксении Петербургской, уже огорожено. Под специальным тентом стоит подиум для гроба, также предусмотрено место для цветов и венков.Рядом с местом захоронения находятся журналисты, многие из которых пришли заранее.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.Прощание со Старовойтом прошло в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.

https://ria.ru/20250710/nikitin-2028317755.html

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, роман старовойт, самоубийство романа старовойта