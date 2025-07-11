Рейтинг@Mail.ru
На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 11.07.2025 (обновлено: 11:51 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/starovoyt-2028498109.html
На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта
На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта
Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:52:00+03:00
2025-07-11T11:51:00+03:00
санкт-петербург
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028525342_0:136:3071:1864_1920x0_80_0_0_37620c6939481eb190c0f38766d6f1c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.У катафалка московские номера.Предполагаемое место захоронения Старовойта, расположенное неподалеку от часовни Ксении Петербургской, уже огорожено. Под специальным тентом стоит подиум для гроба, также предусмотрено место для цветов и венков.Рядом с местом захоронения находятся журналисты, многие из которых пришли заранее.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.Прощание со Старовойтом прошло в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.
https://ria.ru/20250710/nikitin-2028317755.html
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028525342_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31dfff41af42e086c16637c67bdb5cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, роман старовойт, самоубийство романа старовойта
Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта
На Смоленское кладбище привезли гроб с телом Старовойта

На Смоленское кладбище в Петербурге приехал катафалк с телом Старовойта

© AP Photo / Dmitri LovetskyПохороны Романа Старовойта. 11 июля 2025
Похороны Романа Старовойта. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Похороны Романа Старовойта. 11 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Катафалк, в котором привезли гроб с телом экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, приехал на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
У катафалка московские номера.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Никитин назвал Старовойта достойным человеком
Вчера, 11:41
Предполагаемое место захоронения Старовойта, расположенное неподалеку от часовни Ксении Петербургской, уже огорожено. Под специальным тентом стоит подиум для гроба, также предусмотрено место для цветов и венков.
Рядом с местом захоронения находятся журналисты, многие из которых пришли заранее.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Прощание со Старовойтом прошло в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
За что заплатил Роман Старовойт
7 июля, 20:13
 
Санкт-ПетербургРоман СтаровойтСамоубийство Романа Старовойта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала