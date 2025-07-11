На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов
Сенатор Чижов: на Западе растет усталость от Украины, первым устал Трамп
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На Западе растет усталость от Украины, первым, видимо, устал американский президент Дональд Трамп, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я наблюдаю за отношением на Западе к ситуации на Украине. И, если одним словом охарактеризовать, то, конечно, растущая усталость от Украины. Первым устал, видимо, Трамп. Судя по тому, что он говорит и делает. Но и европейцы тоже не горят желанием. Они во многом действуют по инерции", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Но некоторых, по его словам, заносит, как, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который вдруг ни с того ни с сего заявил, что возможности дипломатического регулирования уже исчерпаны. "Из этого логически вытекает, что в его представлении единственный дальше ход событий – это война. Вряд ли широкие слои избирателей немецких разделяют эту точку зрения", - добавил Чижов.
Говоря о двусторонних отношениях России и США, сенатор полагает, что "все в развитии". Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарём США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. "Посмотрим, что будет. Очевидно, сейчас до, я так думаю, сентября каких-то подвижек вряд ли следует ожидать. Американцы расходятся на летние каникулы", - сказал Чижов.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.