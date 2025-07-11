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На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 11.07.2025
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16:11 11.07.2025 (обновлено: 17:46 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ssha-2028600371.html
На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов
На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов - РИА Новости, 11.07.2025
На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов
На Западе растет усталость от Украины, первым, видимо, устал американский президент Дональд Трамп, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:11:00+03:00
2025-07-11T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На Западе растет усталость от Украины, первым, видимо, устал американский президент Дональд Трамп, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов."Я наблюдаю за отношением на Западе к ситуации на Украине. И, если одним словом охарактеризовать, то, конечно, растущая усталость от Украины. Первым устал, видимо, Трамп. Судя по тому, что он говорит и делает. Но и европейцы тоже не горят желанием. Они во многом действуют по инерции", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Но некоторых, по его словам, заносит, как, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который вдруг ни с того ни с сего заявил, что возможности дипломатического регулирования уже исчерпаны. "Из этого логически вытекает, что в его представлении единственный дальше ход событий – это война. Вряд ли широкие слои избирателей немецких разделяют эту точку зрения", - добавил Чижов.Говоря о двусторонних отношениях России и США, сенатор полагает, что "все в развитии". Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарём США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. "Посмотрим, что будет. Очевидно, сейчас до, я так думаю, сентября каких-то подвижек вряд ли следует ожидать. Американцы расходятся на летние каникулы", - сказал Чижов.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028610776.html
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в мире, джидда, саудовская аравия, сша, владимир зеленский, владимир чижов, совет федерации рф
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, США, Владимир Зеленский, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ
На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов

Сенатор Чижов: на Западе растет усталость от Украины, первым устал Трамп

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На Западе растет усталость от Украины, первым, видимо, устал американский президент Дональд Трамп, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я наблюдаю за отношением на Западе к ситуации на Украине. И, если одним словом охарактеризовать, то, конечно, растущая усталость от Украины. Первым устал, видимо, Трамп. Судя по тому, что он говорит и делает. Но и европейцы тоже не горят желанием. Они во многом действуют по инерции", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Но некоторых, по его словам, заносит, как, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который вдруг ни с того ни с сего заявил, что возможности дипломатического регулирования уже исчерпаны. "Из этого логически вытекает, что в его представлении единственный дальше ход событий – это война. Вряд ли широкие слои избирателей немецких разделяют эту точку зрения", - добавил Чижов.
Говоря о двусторонних отношениях России и США, сенатор полагает, что "все в развитии". Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарём США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. "Посмотрим, что будет. Очевидно, сейчас до, я так думаю, сентября каких-то подвижек вряд ли следует ожидать. Американцы расходятся на летние каникулы", - сказал Чижов.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
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Песков: Европа игнорирует сигналы России об иностранных военных на Украине
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В миреДжиддаСаудовская АравияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ЧижовСовет Федерации РФ
 
 
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