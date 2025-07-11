https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028468752.html

Боец рассказал об уничтожении техники ВСУ в Днепропетровской области

Боец рассказал об уничтожении техники ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.07.2025

Боец рассказал об уничтожении техники ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ подбили пять единиц техники украинских военных за одну ночь в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы FPV 56-го отдельного... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:17:00+03:00

2025-07-11T01:17:00+03:00

2025-07-11T01:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. ВС РФ подбили пять единиц техники украинских военных за одну ночь в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа "Хан" 51-й армии Южного военного округа, участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным "Тобол". "В один из дней ночной работы мы подбили около пяти единиц. И противник после каждой подбитой техники все равно продолжал отправлять туда транспортные средства. По этому же маршруту, как будто не боясь. И вот мы на одной и той же дороге пять единиц за ночное время уничтожили", - сказал "Тобол". Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464502.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, россия