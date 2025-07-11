https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 11.07.2025
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Писательнице Людмиле Улицкой* (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:56:00+03:00
2025-07-11T02:56:00+03:00
2025-07-11T02:56:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Писательнице Людмиле Улицкой* (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. "В суде зарегистрирован протокол в отношении Улицкой* по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов - ред.)", - рассказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Аналогичные протоколы поступили в суд на политолога Александра Морозова* и бывшего депутата Геннадия Гудкова*, признанных в РФ иноагентами. Даты рассмотрения всех трех протоколов пока не назначены. Ранее суд уже штрафовал Улицкую* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20250709/maksakova-2028242469.html
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россия, москва, александр морозов, геннадий гудков
Россия, Москва, Александр Морозов, Геннадий Гудков
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Улицкой грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах