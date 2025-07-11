https://ria.ru/20250711/rubio-2028539665.html
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:50:00+03:00
2025-07-11T12:50:00+03:00
2025-07-11T13:02:00+03:00
в мире
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая."Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_55:0:3774:2789_1920x0_80_0_0_728cf76704b691786a27adc75e511a05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша
В мире, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Китай, США
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Рубио: Трамп и Си Цзиньпин хотят встретиться, идет согласование даты