https://ria.ru/20250711/rubio-2028539665.html

Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025

Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:50:00+03:00

2025-07-11T12:50:00+03:00

2025-07-11T13:02:00+03:00

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая."Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша