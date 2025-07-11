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Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
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12:50 11.07.2025 (обновлено: 13:02 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/rubio-2028539665.html
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:50:00+03:00
2025-07-11T13:02:00+03:00
в мире
дональд трамп
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая."Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
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в мире, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша
В мире, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Китай, США
Рубио анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

Рубио: Трамп и Си Цзиньпин хотят встретиться, идет согласование даты

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность её проведения высокая.
"Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдём взаимоприемлемую дату для обеих сторон", - заявил Рубио журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине
09:45
 
В миреДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСША
 
 
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