https://ria.ru/20250711/rossija-2028568810.html

Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства в рамках ОПЕК+

Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 11.07.2025

Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства в рамках ОПЕК+

Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ по графику, в августе-сентябре, исполняла и будет исполнять свои обязательства, сказал журналистам в РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:36:00+03:00

2025-07-11T14:36:00+03:00

2025-07-11T14:36:00+03:00

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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - РИА Новости. Россия закончит компенсацию перепроизводства в рамках ОПЕК+ по графику, в августе-сентябре, исполняла и будет исполнять свои обязательства, сказал журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан вице-премьер России Александр Новак. Отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия график полной компенсации своего перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+, он сказал: "Да, у нас график такой, мы где-то в августе-сентябре закончим. У нас есть график компенсации, мы по нему будем идти, двигаться, потому что это наши обязательства. Мы их исполняли и будем исполнять". Россия в рамках обновленного графика ОПЕК+ должна компенсировать перепроизводство нефти суммарно на 691 тысячу баррелей в сутки в апреле-сентябре 2025 года, следует из сообщения ОПЕК. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют "добровольные" (дополнительные) сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В наступившем году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение полутора лет, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить отход от ограничений: в мае они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако страны оговорились, что обновят план компенсаций излишней добычи.

https://ria.ru/20250710/opek-2028257276.html

https://ria.ru/20250711/novak-2028565917.html

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