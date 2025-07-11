Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка в НЦ Россия
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского языка, Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня, опубликовали на сайте Кремля.
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"Администрации президента Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании на базе Национального центра "Россия" (в том числе его филиалов в отдельных субъектах Российской Федерации) культурно-просветительских интерактивных пространств для популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова и советник президента Елена Ямпольская, отмечается в документе.