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Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
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19:52 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/putin-2028673967.html
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка - РИА Новости, 11.07.2025
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:52:00+03:00
2025-07-11T19:52:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
елена ямпольская
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского языка, Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня, опубликовали на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании на базе Национального центра "Россия" (в том числе его филиалов в отдельных субъектах Российской Федерации) культурно-просветительских интерактивных пространств для популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе. Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова и советник президента Елена Ямпольская, отмечается в документе.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, елена ямпольская
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Елена Ямпольская
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка

Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка в НЦ Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для популяризации русского языка, Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня, опубликовали на сайте Кремля.
«
"Администрации президента Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании на базе Национального центра "Россия" (в том числе его филиалов в отдельных субъектах Российской Федерации) культурно-просветительских интерактивных пространств для популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова и советник президента Елена Ямпольская, отмечается в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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