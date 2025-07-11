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В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
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09:53 11.07.2025 (обновлено: 10:22 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/pulkovo-2028498578.html
В Пулково сняли ограничения на полеты
В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
В Пулково сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:53:00+03:00
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пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.Как уточняет пресс-служба авиагавани, за период действия ограничений на запасные аэродромы ушло восемь бортов, задержаны - 29 рейсов."Плановое время стабилизации расписания - в течение дня", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250711/kaluga-2028489356.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Пулково сняли ограничения на полеты

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.
Как уточняет пресс-служба авиагавани, за период действия ограничений на запасные аэродромы ушло восемь бортов, задержаны - 29 рейсов.
"Плановое время стабилизации расписания - в течение дня", - добавили в пресс-службе.
Аэропорт Калуга. - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
08:41
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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