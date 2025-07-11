https://ria.ru/20250711/pulkovo-2028498578.html

В Пулково сняли ограничения на полеты

В Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025

В Пулково сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:53:00+03:00

2025-07-11T09:53:00+03:00

2025-07-11T10:22:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.Как уточняет пресс-служба авиагавани, за период действия ограничений на запасные аэродромы ушло восемь бортов, задержаны - 29 рейсов."Плановое время стабилизации расписания - в течение дня", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250711/kaluga-2028489356.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность