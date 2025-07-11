https://ria.ru/20250711/polsha-2028482083.html

В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной

В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной - РИА Новости, 11.07.2025

В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отклонила предложение почтить минутой молчания жертв Волынской резни, отказавшись признавать массовое... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:44:00+03:00

2025-07-11T06:44:00+03:00

2025-07-11T06:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отклонила предложение почтить минутой молчания жертв Волынской резни, отказавшись признавать массовое убийство, совершенное ОУН*-УПА*, сообщила депутат Европарламента Анна Брылка в социальной сети X."В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни", — возмутилась она.По ее словам, председатель Европарламента Роберта Метсола не просто отклонила предложение польской стороны, но дала понять, что минуты молчания по такому поводу не будет."Не ко всем жертвам (нацизма — Прим. Ред) в Европейском Союзе относятся одинаково. Жертвы взывают не к мести, а к памяти и правде!" — подытожила Брылка.Вчера президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF24 сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом он сам.Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html

https://ria.ru/20250710/materialy-2028247645.html

https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html

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