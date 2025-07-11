https://ria.ru/20250711/polsha-2028482083.html
В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной
В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной - РИА Новости, 11.07.2025
В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отклонила предложение почтить минутой молчания жертв Волынской резни, отказавшись признавать массовое... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:44:00+03:00
2025-07-11T06:44:00+03:00
2025-07-11T06:44:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
роберта метсола
анджей дуда
владимир зеленский
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола отклонила предложение почтить минутой молчания жертв Волынской резни, отказавшись признавать массовое убийство, совершенное ОУН*-УПА*, сообщила депутат Европарламента Анна Брылка в социальной сети X."В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни", — возмутилась она.По ее словам, председатель Европарламента Роберта Метсола не просто отклонила предложение польской стороны, но дала понять, что минуты молчания по такому поводу не будет."Не ко всем жертвам (нацизма — Прим. Ред) в Европейском Союзе относятся одинаково. Жертвы взывают не к мести, а к памяти и правде!" — подытожила Брылка.Вчера президент Польши Анджей Дуда в интервью RMF24 сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом он сам.Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html
https://ria.ru/20250710/materialy-2028247645.html
https://ria.ru/20250424/polsha-2013081153.html
польша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, роберта метсола, анджей дуда, владимир зеленский, европарламент, украинская повстанческая армия, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Россия, Роберта Метсола, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Европарламент, Украинская повстанческая армия, Верховная Рада Украины
В Польше заявили о скандале в Европарламенте, связанном с Украиной
Политик Брылка: в Европарламенте отказались почтить память жертв Волынской резни
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола
отклонила предложение почтить минутой молчания жертв Волынской резни, отказавшись признавать массовое убийство, совершенное ОУН*-УПА
*, сообщила депутат Европарламента
Анна Брылка в социальной сети X
.
"В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни", — возмутилась она.
По ее словам, председатель Европарламента Роберта Метсола не просто отклонила предложение польской стороны, но дала понять, что минуты молчания по такому поводу не будет.
"Не ко всем жертвам (нацизма — Прим. Ред) в Европейском Союзе относятся одинаково. Жертвы взывают не к мести, а к памяти и правде!" — подытожила Брылка.
Вчера президент Польши Анджей Дуда
в интервью RMF24 сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский
не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом он сам.
Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.
Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины
приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
* запрещенная в России экстремистская организация