https://ria.ru/20250711/oruzhie-2028533401.html

Около 30 боевиков сожгли оружие в рамках процесса по разоружению РПК

Около 30 боевиков сожгли оружие в рамках процесса по разоружению РПК - РИА Новости, 11.07.2025

Около 30 боевиков сожгли оружие в рамках процесса по разоружению РПК

Около 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) сожгли оружие в рамках начала процесса по разоружению на севере Ирака, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:21:00+03:00

2025-07-11T12:21:00+03:00

2025-07-11T12:21:00+03:00

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Около 30 боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) сожгли оружие в рамках начала процесса по разоружению на севере Ирака, сообщил РИА Новости информированный источник в Анкаре. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". "Примерно 30 террористов, оружие было сожжено", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать процесс. Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК. Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны. Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250710/peregovory-2028310237.html

https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html

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в мире, справки, турция, ирак, анкара (провинция), абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана