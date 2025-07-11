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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/opasnost-2028483230.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:10:00+03:00
2025-07-11T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета", - написал он в своем Telegram-канале.
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технологии, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Дрозденко: в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Выборг
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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