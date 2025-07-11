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Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин - РИА Новости, 11.07.2025
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21:23 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/nikitin-2028686752.html
Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин
Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин - РИА Новости, 11.07.2025
Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин
России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:23:00+03:00
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россия
молдавия
андрей никитин (политик)
игорь додон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин. "Нас связывают традиционные исторические связи, дух добрососедства, сотрудничества. … Нам нужно налаживать транспортные связи между нашими странами", - сказал министр на встрече с молдавскими политиками. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков.
https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028681014.html
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россия, молдавия, андрей никитин (политик), игорь додон, василий тарлев
Россия, Молдавия, Андрей Никитин (политик), Игорь Додон, Василий Тарлев
Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин

Глава Минтранса Никитин: России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с представителями партий Молдавии по итогам Петербургского международного экономического форума
Министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с представителями партий Молдавии по итогам Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с представителями партий Молдавии по итогам Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.
«
"Нас связывают традиционные исторические связи, дух добрососедства, сотрудничества. … Нам нужно налаживать транспортные связи между нашими странами", - сказал министр на встрече с молдавскими политиками.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков.
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