https://ria.ru/20250711/nikitin-2028686752.html

Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин

Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин - РИА Новости, 11.07.2025

Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин

России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:23:00+03:00

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2025-07-11T21:23:00+03:00

россия

молдавия

андрей никитин (политик)

игорь додон

василий тарлев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин. "Нас связывают традиционные исторические связи, дух добрососедства, сотрудничества. … Нам нужно налаживать транспортные связи между нашими странами", - сказал министр на встрече с молдавскими политиками. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков.

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028681014.html

россия

молдавия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, андрей никитин (политик), игорь додон, василий тарлев