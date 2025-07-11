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Власти Молдавии поставили амбиции выше интересов граждан, заявил Никитин - РИА Новости, 11.07.2025
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20:38 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028681014.html
Власти Молдавии поставили амбиции выше интересов граждан, заявил Никитин
Власти Молдавии поставили амбиции выше интересов граждан, заявил Никитин - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Молдавии поставили амбиции выше интересов граждан, заявил Никитин
Власти в Молдавии, вводя транспортные ограничения против России, поставили свои политические амбиции выше интересов простых граждан, заявил российский министр... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:38:00+03:00
2025-07-11T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии, вводя транспортные ограничения против России, поставили свои политические амбиции выше интересов простых граждан, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин. "Понятно, что по внешним причинам сейчас существует ряд ограничений в перевозках автомобилей и воздушным транспортом. И, к сожалению, Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на действия действующих властей Молдавии. И, к сожалению, политические амбиции нынешнего прозападного руководства были поставлены выше интересов простых граждан", - сказал Никитин на встрече с молдавскими политиками. Молдавскую сторону на встрече представляют председатель "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков. Минтранс РФ ранее проводил переговоры с депутатом парламента республики, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в рамках ПМЭФ. В ходе встречи был поднят вопрос о возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.
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россия, молдавия, андрей никитин (политик), игорь додон, василий тарлев, в мире
Россия, Молдавия, Андрей Никитин (политик), Игорь Додон, Василий Тарлев, В мире
Власти Молдавии поставили амбиции выше интересов граждан, заявил Никитин

Никитин: власти Молдавии поставили свои амбиции выше интересов простых граждан

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии, вводя транспортные ограничения против России, поставили свои политические амбиции выше интересов простых граждан, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.
"Понятно, что по внешним причинам сейчас существует ряд ограничений в перевозках автомобилей и воздушным транспортом. И, к сожалению, Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на действия действующих властей Молдавии. И, к сожалению, политические амбиции нынешнего прозападного руководства были поставлены выше интересов простых граждан", - сказал Никитин на встрече с молдавскими политиками.
Молдавскую сторону на встрече представляют председатель "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков. Минтранс РФ ранее проводил переговоры с депутатом парламента республики, представителем политического блока "Победа" Мариной Таубер и ее коллегами в рамках ПМЭФ. В ходе встречи был поднят вопрос о возможности увеличения объемов перевозок для молдавских автоперевозчиков.
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
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