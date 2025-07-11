Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/memorandum-2028501351.html
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - РИА Новости, 11.07.2025
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:08:00+03:00
2025-07-11T10:08:00+03:00
украина
рим
герман галущенко
рафаэль гросси
денис шмыгаль
магатэ
хмельницкая аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского. "Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны. В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028100909.html
украина
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cee78fe7c8c7161eeeaa6fb048a8877a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, рим, герман галущенко, рафаэль гросси, денис шмыгаль, магатэ, хмельницкая аэс
Украина, Рим, Герман Галущенко, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны

МАГАТЭ и Украина подписали в Риме меморандум о восстановлении энергетики страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского.
"Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны.
В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украины бы не было, если бы у нее осталось ядерное оружие, заявил Гросси
9 июля, 11:19
 
УкраинаРимГерман ГалущенкоРафаэль ГроссиДенис ШмыгальМАГАТЭХмельницкая АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала