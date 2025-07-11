https://ria.ru/20250711/memorandum-2028501351.html
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны - РИА Новости, 11.07.2025
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:08:00+03:00
2025-07-11T10:08:00+03:00
2025-07-11T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко на конференции в Риме подписали меморандум о восстановлении украинской энергетики, сообщает офис Зеленского. "Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Рафаэль Гросси подписали меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов на Украине, что необходимо для укрепления энергетической безопасности страны. В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
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украина, рим, герман галущенко, рафаэль гросси, денис шмыгаль, магатэ, хмельницкая аэс
Украина, Рим, Герман Галущенко, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, МАГАТЭ, Хмельницкая АЭС
МАГАТЭ и Украина подписали меморандум о восстановлении энергетики страны
МАГАТЭ и Украина подписали в Риме меморандум о восстановлении энергетики страны