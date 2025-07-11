https://ria.ru/20250711/mahachkala-2028700685.html

В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре - РИА Новости, 11.07.2025

В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:30:00+03:00

2025-07-11T23:30:00+03:00

2025-07-11T23:30:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении.В связи с произошедшим организована процессуальная проверка, добавили в управлении. Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что ЧП произошло в пятницу в лифтовой шахте коммерческого объекта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html

махачкала

республика дагестан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)