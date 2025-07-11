Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/mahachkala-2028700685.html
В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре
В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре - РИА Новости, 11.07.2025
В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре
Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:30:00+03:00
2025-07-11T23:30:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. &quot;По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте&quot;, – говорится в сообщении.В связи с произошедшим организована процессуальная проверка, добавили в управлении. Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что ЧП произошло в пятницу в лифтовой шахте коммерческого объекта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

Грузовой лифт насмерть придавил подростка в торговом центре в Махачкале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«

"По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим организована процессуальная проверка, добавили в управлении.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что ЧП произошло в пятницу в лифтовой шахте коммерческого объекта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования, отметили в ведомстве.
В ТЦ на Каховской улице в Москве упал лифт - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В московском ТЦ упал лифт
13 апреля, 22:42
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала