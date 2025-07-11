https://ria.ru/20250711/lavrov-2028518467.html
Лавров жестко высказался о планах Европы по России
Лавров жестко высказался о планах Европы по России - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров жестко высказался о планах Европы по России
Риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:08:00+03:00
2025-07-11T11:08:00+03:00
2025-07-11T11:08:00+03:00
европа
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сергей лавров
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках АСЕАН."Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондонаговорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории", — сказал он.Нынешнее европейское руководство готово снова поднять Европудля уже не гибридной войны с Москвой, подчеркнул Лавров.В пятницу министр, выступая на конференции, заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он также назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.
https://ria.ru/20250708/nato-2027840999.html
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европа, в мире, россия, германия, сергей лавров
Европа, В мире, Россия, Германия, Сергей Лавров
Лавров жестко высказался о планах Европы по России
Лавров: руководство Европы хочет снова поднять ее для войны с Россией