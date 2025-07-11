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Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция - РИА Новости, 11.07.2025
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08:49 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028489730.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция - РИА Новости, 11.07.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:49:00+03:00
2025-07-11T08:49:00+03:00
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.
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353
60
353
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Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН
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353
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.
2025-07-11T08:49
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Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.
 
РоссияСергей Лавров
 
 
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