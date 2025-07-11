https://ria.ru/20250711/lavrov-2028489730.html

Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция - РИА Новости, 11.07.2025

Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:49:00+03:00

2025-07-11T08:49:00+03:00

2025-07-11T08:49:00+03:00

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН 2025-07-11T08:49 true PT34M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, сергей лавров, видео