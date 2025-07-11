https://ria.ru/20250711/lavrov-2028489730.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция - РИА Новости, 11.07.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:49:00+03:00
2025-07-11T08:49:00+03:00
2025-07-11T08:49:00+03:00
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028490042_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_24bcc48a0d8f7b42047b2bb12be028f5.jpg
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН
Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита АСЕАН
2025-07-11T08:49
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PT34M02S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.
2025-07-11T08:49
true
PT34M02S
Пресс-конференция Лаврова по итогам мероприятий АСЕАН. Трансляция
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам мероприятий в рамках АСЕАН.