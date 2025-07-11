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Платформу цифрового тенге в Казахстане запустят в декабре - РИА Новости, 11.07.2025
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08:29 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/kazahstan-2028488262.html
Платформу цифрового тенге в Казахстане запустят в декабре
Платформу цифрового тенге в Казахстане запустят в декабре - РИА Новости, 11.07.2025
Платформу цифрового тенге в Казахстане запустят в декабре
Платформа цифрового тенге в Казахстане будет полноценно запущена в декабре текущего года, в настоящее время в цифровом обороте республики 257,5 миллиарда... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:29:00+03:00
2025-07-11T08:29:00+03:00
экономика
казахстан
тимур сулейменов
олжас бектенов
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АСТАНА, 11 июл - РИА Новости. Платформа цифрового тенге в Казахстане будет полноценно запущена в декабре текущего года, в настоящее время в цифровом обороте республики 257,5 миллиарда цифровых тенге (порядка 496,3 миллиона долларов по текущему курсу), сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства. "Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодняшний день в оборот выпущено 257,5 миллиарда цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина Казахстана. По информации Нацбанка, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней, также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда республики. По данным правительства, цифровой тенге используется, в частности, при строительстве отдельных участков железных и автомобильных дорог, ветки газопровода, в рамках программы микрокредитования. Сообщается, что внедрение цифрового тенге прорабатывается и в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в АПК. Премьер-министр республики Олжас Бектенов подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование, добавили в кабмине. Бектенов поручил разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики. "Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - приводит слова Бектенова пресс-служба правительства. По данным кабмина, для реализации поставленных задач подготовлены поправки в закон республики "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
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экономика, казахстан, тимур сулейменов, олжас бектенов
Экономика, Казахстан, Тимур Сулейменов, Олжас Бектенов
Платформу цифрового тенге в Казахстане запустят в декабре

Нацбанк Казахстана: цифровую платформу тенге полноценно запустят в декабре

© Фото : Саламат АязбайКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Саламат Аязбай
Казахстан. Архивное фото
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АСТАНА, 11 июл - РИА Новости. Платформа цифрового тенге в Казахстане будет полноценно запущена в декабре текущего года, в настоящее время в цифровом обороте республики 257,5 миллиарда цифровых тенге (порядка 496,3 миллиона долларов по текущему курсу), сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства.
"Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодняшний день в оборот выпущено 257,5 миллиарда цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина Казахстана.
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По информации Нацбанка, цифровой тенге апробирован по более чем десяти направлениям. В частности, цифровой НДС позволил сократить срок возврата налога с 75 до 5 рабочих дней, также цифровой тенге используется для контроля целевого расходования средств в рамках проектов, финансируемых из Национального фонда республики.
По данным правительства, цифровой тенге используется, в частности, при строительстве отдельных участков железных и автомобильных дорог, ветки газопровода, в рамках программы микрокредитования. Сообщается, что внедрение цифрового тенге прорабатывается и в других направлениях: сделки с недвижимостью и автотранспортом, школьное питание, закупки дорогостоящих товаров, а также инструменты госкредитования в АПК.
Премьер-министр республики Олжас Бектенов подчеркнул ключевые преимущества цифрового тенге – возможность программируемости и маркировки, что позволяет отслеживать движение средств и предотвращать нецелевое использование, добавили в кабмине. Бектенов поручил разработать дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.
"Внедрение механизма "окрашенных денег" должно быть осуществлено качественно и полномасштабно. Поручаю в ближайшее время перевести в формат цифрового тенге не менее ста крупных проектов, финансируемых за счет Нацфонда и бюджета", - приводит слова Бектенова пресс-служба правительства.
По данным кабмина, для реализации поставленных задач подготовлены поправки в закон республики "О платежах и платежных системах", включая введение понятия цифрового счета и иных сопутствующих норм.
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ЭкономикаКазахстанТимур СулейменовОлжас Бектенов
 
 
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