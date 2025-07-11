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Процесс разоружения РПК начался на севере Ирака, передает CNN Türk - РИА Новости, 11.07.2025
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11:28 11.07.2025 (обновлено: 11:34 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/irak-2028521467.html
Процесс разоружения РПК начался на севере Ирака, передает CNN Türk
Процесс разоружения РПК начался на севере Ирака, передает CNN Türk - РИА Новости, 11.07.2025
Процесс разоружения РПК начался на севере Ирака, передает CNN Türk
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начался в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:28:00+03:00
2025-07-11T11:34:00+03:00
в мире
ирак
турция
рабочая партия курдистана
абдуллах оджалан
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начался в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора", передал телеканал CNN Türk со ссылкой на очевидцев.Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК."Процесс разоружения начался, в ближайшее время будут кадры", - передал телеканал.По сообщениям турецких СМИ, во время церемонии запуска процесса разоружения РПК группа курдских бойцов, как ожидается, символически закопает оружие. Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://ria.ru/20250711/turtsija-2028520550.html
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в мире, ирак, турция, рабочая партия курдистана, абдуллах оджалан
В мире, Ирак, Турция, Рабочая партия Курдистана, Абдуллах Оджалан
Процесс разоружения РПК начался на севере Ирака, передает CNN Türk

CNN Türk: на севере Ирака началось разоружение боевиков РПК

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начался в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора", передал телеканал CNN Türk со ссылкой на очевидцев.
Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.
"Процесс разоружения начался, в ближайшее время будут кадры", - передал телеканал.
По сообщениям турецких СМИ, во время церемонии запуска процесса разоружения РПК группа курдских бойцов, как ожидается, символически закопает оружие. Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.
Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Анкара прокомментировала сообщения о начале разоружения РПК
11:20
 
В миреИракТурцияРабочая партия КурдистанаАбдуллах Оджалан
 
 
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