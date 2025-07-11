https://ria.ru/20250711/haberturk-2028527706.html

В Ираке завершился первый этап разоружения боевиков РПК

В Ираке завершился первый этап разоружения боевиков РПК - РИА Новости, 11.07.2025

В Ираке завершился первый этап разоружения боевиков РПК

Первый этап процесса разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) завершился на севере Ирака, передал телеканал Habertürk со... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:57:00+03:00

2025-07-11T11:57:00+03:00

2025-07-11T11:59:00+03:00

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Первый этап процесса разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) завершился на севере Ирака, передал телеканал Habertürk со ссылкой на источники.Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора"."Первый этап процесса завершен, конвои покидают регион. СМИ ждут кадров (с процесса – ред.)", - передал телеканал.Разоружение РПК является частью инициативы соратника президента Турции, лидера турецкого националистического движения Девлета Бахчели "Турция без террора", когда между турецкими властями и лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающем пожизненное заключение на острове Имралы, начался диалог. Оджалан провел ряд встреч с делегацией турецкой парламентской прокурдской партии DEM, записал видеообращения к своим боевикам с призывом о самороспуске и сложении оружия, начав новый "демократический процесс". Правительство Турции рассчитывает, что инициатива официально положит конец многолетнему конфликту. Парламент Турции в свою очередь рассчитывает сформировать комиссию для юридического оформления процесса разоружения РПК.Процесс будет завершен через 3-4 месяца и будет проходить под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап разоружения будет контролироваться и фиксироваться, сообщила проправительственная газета Türkiye. По данным издания, члены организации будут сдавать свое оружие группами или индивидуально в специально отведенных центрах и регистрироваться, оружие, собранное в специально отведенных центрах, будет уничтожаться специальными методами, его нельзя будет отправлять в третьи страны.Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана объявила в мае о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, находящемуся в тюрьме, лично руководить процессом. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что Турция позволит вернуться в страну примерно 2 тысячам боевиков РПК, высшее руководство сможет выехать в ЮАР и ряд западных стран.РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. Президент Турции пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250711/rpk-2028523939.html

https://ria.ru/20250711/turtsija-2028520550.html

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002655721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, север, ирак