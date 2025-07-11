https://ria.ru/20250711/erdogan-2028619194.html

Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК

Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК - РИА Новости, 11.07.2025

Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом заявлении после начала разоружения запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК) назвал это важным... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:12:00+03:00

2025-07-11T17:12:00+03:00

2025-07-11T17:14:00+03:00

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом заявлении после начала разоружения запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК) назвал это важным шагом для обеспечения безопасности республики."Я желаю, чтобы важный шаг, сделанный сегодня на пути к нашей цели - Турции без терроризма - был благоприятным. Пусть всемогущий Аллах даст нам возможность достичь наших целей на этом пути, который мы проходим ради безопасности нашей страны, мира нашего народа и установления прочного мира в нашем регионе", - написал Эрдоган в соцсети Х.

https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция