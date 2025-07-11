https://ria.ru/20250711/erdogan-2028619194.html
Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК
Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК - РИА Новости, 11.07.2025
Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом заявлении после начала разоружения запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК) назвал это важным... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:12:00+03:00
2025-07-11T17:12:00+03:00
2025-07-11T17:14:00+03:00
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом заявлении после начала разоружения запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК) назвал это важным шагом для обеспечения безопасности республики."Я желаю, чтобы важный шаг, сделанный сегодня на пути к нашей цели - Турции без терроризма - был благоприятным. Пусть всемогущий Аллах даст нам возможность достичь наших целей на этом пути, который мы проходим ради безопасности нашей страны, мира нашего народа и установления прочного мира в нашем регионе", - написал Эрдоган в соцсети Х.
https://ria.ru/20250709/turtsiya-2027947400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК
Эрдоган назвал разоружение РПК важным для безопасности Турции