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В Киеве рассказали, что Зеленский натворил на встрече с папой Римским - РИА Новости, 11.07.2025
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01:18 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html
В Киеве рассказали, что Зеленский натворил на встрече с папой Римским
В Киеве рассказали, что Зеленский натворил на встрече с папой Римским - РИА Новости, 11.07.2025
В Киеве рассказали, что Зеленский натворил на встрече с папой Римским
Владимир Зеленский поехал в Ватикан на встречу с папой Римским Львом XIV, чтобы попытаться сорвать следующую встречу в Стамбуле с Россией, такое мнение высказал РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:18:00+03:00
2025-07-11T01:18:00+03:00
в мире
ватикан
россия
стамбул
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поехал в Ватикан на встречу с папой Римским Львом XIV, чтобы попытаться сорвать следующую встречу в Стамбуле с Россией, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей &lt;…&gt; (Делегацией. — Прим. Ред.) поскакал в Папе Римскому, просить организовать встречу в Ватикане", — написал он.По мнению политика, глава киевского режима планирует попытаться предложить альтернативную площадку для проведения переговоров, заменив Турцию на Ватикан.При этом, пояснил Дубинский, президент США Дональд Трамп не позволит это сделать и прикажет украинской стороне продолжать переговорный процесс с Россией в Стамбуле."Зато фоточек наделали", — сыронизировал парламентарий.В среду понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом. Как сообщила пресс-служба Ватикана, собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира".В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что, если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил.Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028431222.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028452366.html
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в мире, ватикан, россия, стамбул, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Ватикан, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Киеве рассказали, что Зеленский натворил на встрече с папой Римским

Дубинский: Зеленский поехал в Ватикан, чтобы сорвать новую встречу в Стамбуле

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поехал в Ватикан на встречу с папой Римским Львом XIV, чтобы попытаться сорвать следующую встречу в Стамбуле с Россией, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей <…> (Делегацией. — Прим. Ред.) поскакал в Папе Римскому, просить организовать встречу в Ватикане", — написал он.
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По мнению политика, глава киевского режима планирует попытаться предложить альтернативную площадку для проведения переговоров, заменив Турцию на Ватикан.
При этом, пояснил Дубинский, президент США Дональд Трамп не позволит это сделать и прикажет украинской стороне продолжать переговорный процесс с Россией в Стамбуле.
"Зато фоточек наделали", — сыронизировал парламентарий.
В среду понтифик принял Зеленского, прибывшего в Италию для участия в международной конференции по восстановлению Украины, в папской резиденции Кастель-Гандольфо под Римом. Как сообщила пресс-служба Ватикана, собеседники обсудили "продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира".
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В середине мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Паролин, в частности, заявил, что, если стороны хотят встретиться, местом переговоров может стать Ватикан, о чем тот всегда говорил.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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В миреВатиканРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийАлександр Дубинский
 
 
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