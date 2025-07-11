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Додон призвал вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией - РИА Новости, 11.07.2025
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21:27 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/dodon-2028687581.html
Додон призвал вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией
Додон призвал вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией - РИА Новости, 11.07.2025
Додон призвал вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией
При политической воле можно вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией, этого ждут сотни граждан республики, заявил лидер "Партии социалистов... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:27:00+03:00
2025-07-11T21:27:00+03:00
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молдавия
кишинев
игорь додон
андрей никитин (политик)
василий тарлев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. При политической воле можно вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией, этого ждут сотни граждан республики, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон. "Мы считаем, что молдавские власти вопреки национальным интересам закрыли прямое сообщение с Российской Федерацией. Мы понимаем, что зона конфликта, но с точки зрения безопасности нет никаких проблем, при политической воле, чтобы было прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой. Этого ждут сотни тысяч наших граждан, которые находятся здесь, в Российской Федерации, которые привыкли приезжать в Россию", - сказал Додон на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Молдавскую сторону на встрече представляют Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева, но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
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россия, молдавия, кишинев, игорь додон, андрей никитин (политик), василий тарлев, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Андрей Никитин (политик), Василий Тарлев, В мире
Додон призвал вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией

Додон: при политической воле можно вернуть прямое авиасообщение с Россией

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. При политической воле можно вернуть прямое авиасообщение между Россией и Молдавией, этого ждут сотни граждан республики, заявил лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон.
"Мы считаем, что молдавские власти вопреки национальным интересам закрыли прямое сообщение с Российской Федерацией. Мы понимаем, что зона конфликта, но с точки зрения безопасности нет никаких проблем, при политической воле, чтобы было прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой. Этого ждут сотни тысяч наших граждан, которые находятся здесь, в Российской Федерации, которые привыкли приезжать в Россию", - сказал Додон на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
Молдавскую сторону на встрече представляют Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева, но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с представителями партий Молдавии по итогам Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россия и Молдавия должны налаживать транспортные связи, заявил Никитин
Вчера, 21:23
 
РоссияМолдавияКишиневИгорь ДодонАндрей Никитин (политик)Василий ТарлевВ мире
 
 
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