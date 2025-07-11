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В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 11.07.2025
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12:47 11.07.2025 (обновлено: 13:37 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/chuvashija-2028538903.html
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 11.07.2025
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:47:00+03:00
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общество
россия
урмарский район
сергей ильиных
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УФА, 11 июл - РИА Новости. В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики."Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции",- говорится в заявлении.Командир выполнял боевые задачи, проявляя мужество и героизм. Решение отдать жизнь за Родину навсегда останется в памяти жителей, а его храбрость станет примером для будущих поколений, отметили власти.Администрация выразила искренние соболезнования семье и родным Ильина.
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общество, россия, урмарский район, сергей ильиных
Общество, Россия, Урмарский район, Сергей Ильиных
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты

Командира 155-й бригады морской пехоты Ильина похоронили в Чувашии

© Фото : Урмарский муниципальный округ Чувашской РеспубликиКомандир 155-й бригады морской пехоты России Сергей Ильин
Командир 155-й бригады морской пехоты России Сергей Ильин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Урмарский муниципальный округ Чувашской Республики
Командир 155-й бригады морской пехоты России Сергей Ильин. Архивное фото
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УФА, 11 июл - РИА Новости. В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики.
"Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции",- говорится в заявлении.
Командир выполнял боевые задачи, проявляя мужество и героизм. Решение отдать жизнь за Родину навсегда останется в памяти жителей, а его храбрость станет примером для будущих поколений, отметили власти.
Администрация выразила искренние соболезнования семье и родным Ильина.
 
ОбществоРоссияУрмарский районСергей Ильиных
 
 
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