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В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 11.07.2025
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:47:00+03:00
2025-07-11T12:47:00+03:00
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общество
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УФА, 11 июл - РИА Новости. В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили на сайте администрации Урмарского района республики."Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции",- говорится в заявлении.Командир выполнял боевые задачи, проявляя мужество и героизм. Решение отдать жизнь за Родину навсегда останется в памяти жителей, а его храбрость станет примером для будущих поколений, отметили власти.Администрация выразила искренние соболезнования семье и родным Ильина.
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общество, россия, урмарский район, сергей ильиных
Общество, Россия, Урмарский район, Сергей Ильиных
В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морской пехоты
Командира 155-й бригады морской пехоты Ильина похоронили в Чувашии