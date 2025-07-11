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Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 11.07.2025
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05:26 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/braziliya-2028478762.html
Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии
Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 11.07.2025
Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии
Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:26:00+03:00
2025-07-11T05:26:00+03:00
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Jornal Nacional, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии и объединения БРИКС. "Мы устали быть подчиненными Северу. Мы хотим независимости в нашей политике. Мы хотим более свободной торговли. Все развивается замечательно. Все будет становиться все лучше, и мы уже обсуждаем возможность создания собственной валюты, или, кто знает, использования валют каждой страны для торговли, без необходимости использовать доллар. Потому что у нас нет станка для печатания долларов - он есть только у Соединенных Штатов", - сказал бразильский президент. Глава государства подчеркнул, что блок БРИКС, объединяющий половину населения планеты и почти 30% мирового ВВП, стал центром притяжения для стран Глобального Юга, стремящихся к суверенитету и равноправному сотрудничеству. Комментируя санкции в отношении участников объединения, он указал, что многие из них участвуют также в G20 наравне с США, а Бразилия, Индия, ЮАР и Мексика были приглашены на недавнюю встречу G7. Лула отверг обвинения в том, что критика США, прозвучавшая с его стороны на саммите БРИКС, могла спровоцировать торговые меры Трампа против Бразилии. "Бразилия никогда не нервничала из-за участия США в G7 или из-за того, что делают американцы. Каждое государство имеет суверенное право делать то, что считает нужным", - добавил Лула да Силва.
https://ria.ru/20250710/brazilija-2028461007.html
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в мире, бразилия, сша, север, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, брикс, g7, большая двадцатка
В мире, Бразилия, США, Север, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, БРИКС, G7, Большая двадцатка
Страны Юга устали подчиняться Северу, заявил президент Бразилии

Лула да Силва: страны Юга устали подчиняться Северу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Страны Глобального Юга устали быть подчиненными интересам Северных держав и стремятся к независимой внешней политике и справедливому экономическому порядку, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Jornal Nacional, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Бразилии и объединения БРИКС.
"Мы устали быть подчиненными Северу. Мы хотим независимости в нашей политике. Мы хотим более свободной торговли. Все развивается замечательно. Все будет становиться все лучше, и мы уже обсуждаем возможность создания собственной валюты, или, кто знает, использования валют каждой страны для торговли, без необходимости использовать доллар. Потому что у нас нет станка для печатания долларов - он есть только у Соединенных Штатов", - сказал бразильский президент.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Президент Бразилии прокомментировал 50-процентные пошлины США на товары
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Глава государства подчеркнул, что блок БРИКС, объединяющий половину населения планеты и почти 30% мирового ВВП, стал центром притяжения для стран Глобального Юга, стремящихся к суверенитету и равноправному сотрудничеству. Комментируя санкции в отношении участников объединения, он указал, что многие из них участвуют также в G20 наравне с США, а Бразилия, Индия, ЮАР и Мексика были приглашены на недавнюю встречу G7.
Лула отверг обвинения в том, что критика США, прозвучавшая с его стороны на саммите БРИКС, могла спровоцировать торговые меры Трампа против Бразилии.
"Бразилия никогда не нервничала из-за участия США в G7 или из-за того, что делают американцы. Каждое государство имеет суверенное право делать то, что считает нужным", - добавил Лула да Силва.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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В миреБразилияСШАСеверЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампБРИКСG7Большая двадцатка
 
 
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